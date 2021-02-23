Türkiye-Hollanda maçının stadı değişti!

A Milli Futbol Takımımız, 2022'de Katar'da gerçekleşecek Dünya Kupası'nın Avrupa elemeleri ayağında G Grubu'nun ilk maçında Hollanda'yı ağırlayacak. 24 Mart Çarşamba günü yapılacak maçın stadının değiştiği kaydedildi. Zorlu maçla ilgili canlı bir yayında bilgi veren Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın Türk Telekom Stadı'nda değil, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı bilgisini verdi. Dünya Kupası'nda kesinlikle yer almak istediklerini kaydeden Güneş, ilk maçı Hollanda gibi bir takımla oynamanın önemli olduğunu vurguladı. Türkiye'nin neredeyse 20 yıldır Dünya Kupası'na katılamasığının altını çizen Güneş, performansı yüklene Milli Takım'ın bu turnuvaya katılabileceğine inandıklarını ifade etti.

Milli futbolcuların durumları

Gruptaki en cidi rakipler olan Hollanda, Norveç ve Letonya'yı dikkatli şekilde analiz ettiklerine değinen Güneş, gruptaki ikinci maç olan Norveç karşılaşmasının oynanacağı yerin henüz net olmadığını bildirdi. Leicester City'de top koşturan Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı atlattıktan sonra performansını artırdığına değinen Güneş, genç Türk Milli Takımı'nın heyecan yarattığını ve herkesçe benimsendiğini dile getirdi. Oyuncu tercihi yaparken hangi takımdan olduğuna bakmadıklarını belirten Güneş, "Önemli olan o mevkinin en iyilerinin alınmasıdır" ifadelerini kullandı. Ozan Kabak'ın Liverpool'a gitmesinin oldukça önemli olduğuna değinen Güneş, kalan 4 aylık süreçte Ozan'ın kendisini çok daha fazla geliştireceğini kaydetti.

"Türk ligi zevkli değil"

Cenk Tosun'un son zamanlarda Premier Lig'de forma şansı bulamadığını ve Beşiktaş'a döndüğünü aktaran Güneş, Türkiye'de maçlarda süre alacak olan Cenk'in turnuvaya iyi şekilde hazırlanacağını kaydetti. Burak Yılmaz'ın da sakatlıktan çıktığını ve iyi şekilde sahalara döndüğünü belirten Güneş, bütün oyuncuların kendi takımlarında süre almasının önemli olduğuna işaret etti. Süper Lig'in futbol zevki vermediğiin vurgulayan tecrübeli teknik adam, yurt dışında oynayan futbolcuların vitrine çıktığını ve oralarda oynadıkları futbolla kendilerini geliştirdiklerini vurguladı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupası ve Dünya Kupası gibi organizasyonlar sayesinde oyuncuların kendini tanıttığını aktaran Güneş, bu seviyelerde istikrarın kazanılması gerektiğine değindi.