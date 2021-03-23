Türkiye- Hollanda Maçı Hangi Kanalda ve Saat Kaçta?

2022 Dünya Kupası eleme maçları çerçevesinde grubunda mücadelesini sürdüren A milli futbol takımımız, Hollanda milli takımıyla karşı karşıya gelecek. 2022 Dünya Kupası yolunda kazanılan ve kaybedilen her bir maçın önemi oldukça büyük. Şampiyonluğa giden yolda adım atan takımlar büyük özveri içinde çalışmalar yapıyorlar. Her kazanılan maç şampiyonluk yolunda büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.Hollanda ile Türkiye karşılaşmasına izlemek isteyenler maça dair detayları merak ediyor, Hollanda hangi kanalda ve saat kaçta? Soruları oldukça sık soruluyor, maçı izlemek isteyenler için haberimizde maça ilişkin detaylara yer verdik .

Türkiye-Hollanda maçı ne zaman ve hangi kanalda oynanacak? 24 Mart 2020 tarihinde oynanacak olan maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşecek. Saat 20:00'da başlayacak olan maç TRT 1 vs CBC Sport kanalından naklen yayınlanacak.

Maçın hakemi belli oldu, A milli futbol takımının 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri grubunda Hollanda ile karşılaşmasını yönetecek olan hakem İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver olacak.

Michael Oliver'in yardımcıları ise Simon Bennet ve Stuart Burt olarak belirlenirken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olarak kararlaştırıldı.

A milli futbol takımı, 1 hafta boyunca yoğun maç sürecinden geçecek. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ki gerçekleştirilen idmanlara, muhtemel kadroda yer alacak olan bütün futbolcular katıldı. İdmanda ısınma hareketleri ile birlikte pas ve daralan oyunları üzerinde Duruldu.

Diğer yandan ilk kez A milli takım aday kadrosuna çağrılan, Göztepeli oyuncu Halil Akpınar ve sarı-kırmızılı takımın sevilen ismi Talyan Antalyalıyı tebrik ederek takımca alkışladılar.

Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve eğitim Tesisleri'nde kampa giren ekip önündeki maçlar için çalışmalarını gerçekleştirdi. Ay yıldızlı takım, yarın Hollanda ile oynayacakları karşılaşma öncesi idmanlarını tamamlayarak yarın çıkacakları maç için hazırlıklarını tamamladılar.