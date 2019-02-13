Türkiye, FINA Marathon Swim World Series'de kulaç atacak

İSTANBUL () - FINA Marathon Swim World Series'e katılacak olan Türkiye Açık Su Yüzme Milli Takımı, Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

16 Şubat'ta Doha'da düzenlenecek olan FINA Marathon Swim World Series de Türkiye Yüzme Milli Takımı da yarışacak. Bir gün sürece yarışlarda mücadele edecek Türkiye Milli Takımı kafilesinde şu isimler yer alıyor: Baret Avedikoğlu (Kafile Başkanı), Sinan Ölüş, Ali Özmen (Antrenör), Aleyna Nur Sungur, Batuhan Ecrin Pınar (Sporcu).