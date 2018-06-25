Türkiye - Çin maçının ardından

Ekrem Memnun: "Şampiyonaya çok iyi hazırlanacağız"

Asena Yalçın: "Kanada'da daha iyi olacağımızı düşünüyorum"

Pelin Derya Bilgiç: "Mücadelemiz ve enerjimiz iyi seviyede"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,()

2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası kapsamında hazırlıklarını devam ettiren Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında Çin'e 74-71 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başantrenör Ekrem Memnun, milli takıma çağırdıkları oyunculara güvendiklerini ifade ederek, "Bu amaç doğrultusunda daha az milli takımda oynamış daha az sorumluluk almış oyuncuları 1.5 aydır geliştirmek için çalışıyoruz. Bu maçları kazanmaktan çok performanslarını geliştirmeyi düşünüyoruz. Çok basit hatalar yaptık maçta. Çin organize bir takım. Mücadelemiz oyuna tutunmamız hoşuma gitti. Oyuncularımdan mutluyum. Dünya Şampiyonası'nda oynayacağız. Oyunculara koçların saha içinde verdiği sorumluluklar çok fazlaydı kulüplerinde. Şimdi onları hatırlamak için çaba sarf ediyoruz. Daha iyi oynayabilirdik. Günden güne gelişeceğiz. Bu takımdan Dünya Şampiyonası'na gelecek oyuncular olacaktır. Zamanı gelince kadroyu açıklayacağız. Dünya sıralamasında yerimizi kadroda değişiklikler olmasına rağmen yerimizi koruduk. Bu şampiyonaya çok iyi hazırlanacağız. En iyi şekilde hazırlanıp oraya gideceğiz. Uzun vadede kadın basketboluna hizmet edecek takım kurmak istiyoruz. En çok savaşacak en iyi takım kurmaya çalışıyoruz. Oyuncularıma çok güveniyorum" şeklinde konuştu.

ASENA YALÇIN: "KANADA'DA DAHA İYİ OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Yeni bir takım olduklarını söyleyen Asena Yalçın, "Öncelikle gerçekten çok yeni bir takımız. Yani kimse birbiriyle oynamadı daha önce ve genç bir takımız. Bence gayet iyiyiz. Yükleme döneminden çıktık ve bir turnuvadan geldik o yüzden takım biraz yorgun. Ama iyi mücadele ettik, bir gün önce kazanmıştık. Bugün kaybettik taraftarımız önünde kazanmak isterdik. Çok basit hatalar yaptık. Taraftarımız önünde kazanabilirdik. Son anda 3 sayıyla kaybettik. Önümüzde bir turnuva daha var hazırlık turnuvası. Onu daha iyi değerlendirmek istiyoruz. Onun dışında gayet güzeldi. Çin takımı Şubat ayından beri hazırlanıyor. 5-6 aydır çalışıyorlarmış. Biz 2 aydır çalışıyoruz. Baya organize bir takımlar ama biz de iyi mücadele ettik. Yükleme döneminde Antalya'ya gittik. Çok yükleme yaptık. Çok yorulduk. Onun için gördüğünüz gibi maçlar böyle geçiyor. Bir sıkıntı yok. Her gün daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Bir önceki turnuvadan daha iyiyiz. Kanada'da daha iyi olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

PELİN DERYA BİLGİÇ: "MÜCADELEMİZ VE ENERJİMİZ İYİ SEVİYEDE"

Hazır bir takıma karşı oynadıklarını vurgulayan Pelin Derya Bilgiç ise "Son 2 aydır çalışıyoruz. Hazır bir takıma karşı oynadık. Basit hatalar yaptık. Bizim de alışma sürecimiz var, bunun hatalarını yaşıyoruz. Mücadelemiz ve enerjimiz iyi seviyede ama daha iyi olabilir. Ben de elimden geldiğince sorumluluk alıp takıma katkı vermeye çalışıyorum. Çok sıkı çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha iyi performans gösterip kazanacağız" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ekrem Memnun'un açıklamaları

- Pelin Derya Bilgiç'in açıklamaları

- Asena Yalçın'ın açıklamaları