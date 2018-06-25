Türkiye - Çin: 71-74

Fatih UZUNER - Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL,()

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Halit Can Cihan, Can Mavisu

TÜRKİYE: Pelin Bilgiç 16, Sevgi Uzun, Funda Nakkaşoğlu 5, Melike Bakırcıoğlu 4, Melis Gülcan 2, Asena Yalçın 6, Gizem Başaran 8, Gamze Takmaz, Tilbe Şenyürek 12, Cansu Köksal 11, Merve Aydın 7, Esra Ural Topuz

ÇİN: Yuan Li 4, Yu Wang 2, Bao Jin, Li Wang, Ting Shao 5, Meng Wang 18, Meng Li 7, Qi Pan, Jing Huang 4, Cen Liu 8, Ran Sun 12, Ru Li 10, Xu Han 4

1'İNCİ PERİYOT: 15-19

İLK YARI: 30-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-49

2018 FIBA Dünya Kupası hazırlıklarını devam ettiren Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında Çin'e 74-71 mağlup oldu.

Maça etkili başlayan Çin, ilk 6 dakikayı 14-8 önde geçti. Sonrasında Çin'i hücumda durdurmayı başaran Türkiye, Derya Bilgiç'in üç sayılık basketiyle farkı 3 sayıya indirdi. Çin, ilk periyodu 19-15 üstün tamamladı.

İkinci periyoda Cansu'nun üç sayılık basketiyle başlayan Türkiye, Çin'in boyalı alandaki etkili oyununa engel olamadı. Milliler, üst üste hücumlardan boş dönünce, Çin farkı tekrardan 5'e yükseltti: 20-25. Karşılıklı basketlerle devam eden periyotta, Çin ilk yarıyı 34-30 önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan taraf Türkiye oldu. Cansu ve Asena ile üst üste sayılar bulan Türkiye, karşılaşmada ilk kez öne geçti: 42-40. Türkiye bulduğu basketlerle üstünlüğünü korudu ve üçüncü periyodu 53-49 önde tamamladı.

Çin dördüncü periyotta bulduğu basketlerle farkı eritti ve skoru 57-54'e getirdi. Çin, Meng Wang'ın bulduğu üç sayılık basketle durumu iki sayıya indirdi: 59-57. Hücumda üst üste top kayıpları yapan Türkiye, savunmada Çin'i durduramayınca 37'nci dakikaya 67-61 geride girdi. Oyunun son bölümünde sayılar bulan Çin karşılaşmadan 74-71 galip ayrıldı.