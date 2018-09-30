Türkiye - Çin: 0-3

SAPPORO,()

SALON: Hokkaido Prefectural Sports Center

HAKEMLER: Anderson Caçador (Brezilya), Patricia Rolf (A.B.D.)

TÜRKİYE: Cansu, Eda, Zehra, Hande, Meliha, Meryem, Simge (L) (Aylin, Çağla, Ebrar, Beyza, Şeyma)

ÇİN: Zhu Ting, Ni Yan, Changning, Xinyue, Xia, Mengjie (L) (Mingyuan, Chunlei Zeng, Li Lin (L), Di Yao, Xiaotong)

SETLER: 18-25, 23-25, 23-25

SÜRE: 83 Dakika (25, 28, 30)

Japonya'da devam eden FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında Çin ile karşı karşıya geldi.

Milliler, Çin karşısında mücadeleye Cansu, Eda, Zehra, Hande, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Filenin Sultanları, Japonya'nın Sapporo kentindeki Hokkaido Prefectural Sports Center'da oynanan mücadelede rakibine 3-0'lık (18-25, 23-25, 23-25) skorla mağlup oldu.

Milliler, grubundaki üçüncü maçında 2 Ekim Salı günü, TSİ 10.10'da Bulgaristan ile karşılaşacak.

FOTOĞRAFLI