Türkiye - Bosna-Hersek maçının ardından

Tolga SAĞLAM / RİZE,

Türkiye A Milli Futbol takımı, özel maçta Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda ağırladığı Bosna-Hersek ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile Bosna-Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki açıklamalarda bulundu.

Mircea Lucescu, Bosna-Hersek ile 0-0 berabere kaldıkları mücadelenin ardından bu maçın kendilerine çok yardımcı olduğunu, Rusya'ya ise kazanmak için gideceklerini söyledi.

Lucescu, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Rusya karşılaşmasından önce bizim için çok iyi maç oldu. Çünkü üç gün sonra gerçek resmi bir maç oynayacağız. Bence iki ekibinde güçleri eşit seviyedeydi. Bence iki takım arasındaki tek fark rakibin oyuncuları 5 yıldır birbirleriyle oynuyor ve kendi takımlarında da sürekli süre alıyor. Bugün Okay çok iyiydi. Çağlar takımında süre alamadı. Bu tip maçlar bu oyuncular için iyi deneyim oluyor. Ben gençler için bugün sonuca bakmadan risk aldım. Onların geleceği için çok önemliydi. Ertuğrul, Berkay, Mert için çok mutluyum. Bunlar Türk milli takımının geleceğini inşa edeceğimiz gençler. Bugün gol anlamında elimize pozisyonlar geçti, bunları değerlendiremedik. Sonuç çok daha farklı olabilirdi. İkinci yarıda 12 oyuncu değişti ama hakem oyunu 2 dakika uzattı. Bence 4 dakika daha vermeliydi. Son dakikalarda rakibi baskı altına almıştık. Ama maçtan mutluyum. Şimdi önümüzde Rusya maçı var. Oyuncularımın iki günde hazırlanarak bu seviyede performans göstermelerinden dolayı çok mutluyum."

"RUSYA'YA KAZANMAK İÇİN GİDİYORUZ"

Rusya'ya kazanmak için gideceklerini ifade eden Lucescu, "Bence Rusya maçı Bosna maçıyla hemen hemen aynı seviyede bir maç. Gücümüzü bilerek gidiyoruz. Bu maçın bize çok önemi ve yardımı oldu. İlk maçta iyi oynadık ve oyunun da hakimiydik ama az gol attık. Cengiz ve Hakan'dan gol atmalarını, ceza sahasında daha öldürücü olmalarını bekliyorum. Defanstan gol bekleyemem, önde oynayan onlar. Tabii sadece onlar değil önde kim oynuyorsa gol pozisyonlarını değerlendirmeliler. Cenk kendi takımında şimdilik az oynuyor ama mental olarak hazır olması lazım. Bugün kaçırdığı gol genelde kaçırmadığı tipteki goller. Bu akşam Rusya nasıl oynuyor bakacağız. Biz Rusya'ya kazanmak için gidiyoruz. Ben ekibimden mutluyum. Her maçtan diğerine daha çok güven veriyor. Zannediyorum Avrupa'nın en genç ekiplerinden biriyiz. Buna rağmen her maç üzerine koyarak devam ediyoruz" diyerek açıklamalarını tamamladı.

PROSİNECKİ: "EKSİKLERİMİZİ GÖRDÜK"

Bosna-Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Maç çok güzel bir atmosferde oynandı. İlk yarı biz biraz daha iyiydik, ikinci yarı değişikliklere gittik. Bu yarı bizim için biraz daha düşük tempoda geçti. Eksiklerimizi gördük. Türkiye şimdi Rusya biz ise Kuzey İrlanda ile oynayacağız. Ona göre eksiklerimizi tamamlayacağız."

