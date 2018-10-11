Türkiye - Bosna-Hersek maçından notlar

Tolga SAĞLAM / RİZE () -

Türkiye ile Bosna-Hersek, özel maçta Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.X

RİZE'DE İLK KEZ

Türkiye A Milli Futbol takımı, Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda özel maçta Bosna-Hersek ile karşılaşırken, Rize şehri bu maçla birlikte ilk kez bir milli maça ev sahipliği yaptı.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

Türkiye-Bosna-Hersek karşılaşmasında taraftarlar Türkiye A Milli Takımı'nı yalnız bırakmadı. İlk kez milli maça ev sahipliği yapan Rize'de tribünlerin tamamına yakınını dolduran taraftarlar, maç öncesi de ısınmaya çıkan milli futbolcuların lehine tezahüratlarda bulunarak moral verdiler.

TRİBÜNLER AY YILDIZLI BAYRAKLARLA DONATILDI

Türkiye - Bosna-Hersek arasındaki özel maç için Rize Yeni Şehir Stadyumu'nun tribünleri Türk bayraklarıyla donatıldı. Maça gelen taraftarlara ay yıldızlı bayraklar dağıtılırken, tribünlerin önünde ve stadın çeşitli bölümlerinde de Türk bayrakları yer aldı. Taraftarlar da maç öncesi hep birlikte Mehter Marşı eşliğinde ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandırdı. Taraftarlar, daha sonra 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganlarını attılar.