Türkiye - Bosna-Hersek: 0-0

Tolga SAĞLAM / RİZE () -

STAT: Rize Yeni Şehir

HAKEMLER: Sergei Karasev (xx), Igor Demehko (xx), Aleksey Lunev (xx)

TÜRKİYE: Sinan (xx)- Şener (xx)(Dk.86 Mert x), Kaan (xx)(Dk.82 Ertuğrul x), Çağlar (xx), Ömer (xx)- Mahmut (x)(Dk.65 Yunus x), Okay (xx), Cengiz (xx)(Dk.80 Serdar x), Oğuzhan (xx)(Dk.86 Berkay x), Hakan (xxx), Enes (x)(Dk.46 Cenk x)

BOSNA-HERSEK: Sehic (xx)(Dk.46 Begovic x), Todorovic (xx), Vranjes (xx), Zukanovic (xx), Nastic (xx), Krunic (xx)(Dk.81 Saric x), Cimirot (xx), Visca (x)(Dk.46 Milosevic x), Pjanic (xx)(Dk.46 Prcic xx), Zakaric (xx)(Dk.68 Kenan Kodro x), Dzeko (xx)(Dk.46 Bajic x)

SARI KART: Vranjes (Bosna-Hersek)

Türkiye A Milli Futbol takımı, özel maçta Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda ağırladığı Bosna-Hersek ile golsüz berabere kaldı.

8'inci dakikada sol kanattan Hakan'ın pasında ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Oğuzhan bekletmeden şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

14'üncü dakikada Çağlar'ın savunmadan çıkarken kaptırdığı topta Dzeko bekletmeden pasını sağ kanattaki takım arkadaşı Visca'ya aktardı, onun ceza sahası içerisine girdikten sonra sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Sinan meşin yuvarlağı yumruklayarak kornere çeldi.

18'inci dakikada savunmada Cengiz Ünder'in çıkarken kaptırdığı topta araya giren Zakaric bekletmeden şutunu çekti, Sinan'ın uzaklaştırdığı meşin yuvarlak Visca'nın önünde kaldı, onun şutunda top auta gitti.

22'nci dakikada Enes'in şutunda savunmadan dönen top ceza sahası içi sağ çaprazındaki Hakan önünde kaldı, onun kaleye gönderdiği meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

25'inci dakikada Cengiz'in pasında ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Hakan bekletmeden kaleye şutunu gönderdi, kaleci Sehic iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

28'inci dakikada Kaan'ın pasında ceza sahası yayının sağ çaprazında topla buluşan Cengiz'in kaleye gönderdiği sert şutu Sehic son anda kornere çeldi.

32'nci dakikada Oğuzhan'ın pasında penaltı noktası üzerinde Enes bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak şutunda top yandan auta çıktı.

35'inci dakikada Hakan'ın ceza sahası sol çaprazından doğrudan kaleye gönderdiği top az farkla üstten dışarıya gitti.

50'nci dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Prcic yerden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

68'inci dakikada sağ kanattan Cengiz'in ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Hakan'ın gelişine kaleye gönderdiği şut üstten auta çıktı.

70'inci dakikada Oğuzhan'ın ara pasında bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Cenk topu önüne düzeltip vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya gitti.

72'nci dakikada ceza sahası yayının üzerinden kazanılan serbest vuruşta Hakan doğrudan topu kaleye gönderdi, barajı aşan meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

84'üncü dakikada Yunus'un sol kanattan ortasında savunmadan seken top arka direkte Cenk'e geldi onun gelişine röveşatasında meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya gitti.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

(FOTOĞRAFLI)