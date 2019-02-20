Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () -



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Türkiye Bilardo Kupası ve Pool Türkiye Şampiyonası başladı.

Türkiye Bilardo Federasyonu'nun Manavgat'ın Kızılağaç turizm merkezindeki bir otelde düzenlediği 3 Bant Bilardo Türkiye Kupası ve Pool Bilardo Türkiye Şampiyonası'na 1756 sporcu katıldı. 3 Bant Türkiye Kupası'nda 1466, Pool Bilardo Türkiye Şampiyonası'nda ise 290 sporcu yarışıyor.

Sporcuların eleme usulü maçlar oynayacağı turnuvada, yaklaşık 3 bin karşılaşma yapılacak. 3 Bant Türkiye Şampiyonası veteranlar kategorisi 1 Mart'ta, kadınlar, gençler ve artistik kategorileri ise 2 Mart'ta başlayacak. 3 Bant Bilardo Türkiye Kupası ile 3 Bant Türkiye Şampiyonası kadınlar, gençler, veteranlar kategorileri 4 Mart'ta, artistik kategorisi 3 Mart'ta ve Pool Türkiye Şampiyonası ise 24 Şubat'ta final müsabakasıyla sona erecek.

(FOTOĞRAFLI)