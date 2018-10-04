Mithat ABAKAN / MANAVGAT (Antalya), () -

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme turunda Türkiye, Azerbaycan'ı 2-0 yendi.

Manavgat'ta bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'ndeki karşılaşmaya Türk Milli Takımı hızlı başladı. 9'uncu dakikada gelişen atakta Melike Öztürk düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0. Sonraki dakikalarda yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen milli takım ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarının başlamasıyla birlikte farkı attırmak için ataklarını arttıran kadın futbolcular aradıkları gole 62'nci dakikada ulaştı. Azerbaycan ceza sahasında yaşanan karambolde topu filelere gönderen Melike Öztürk durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Türkiye, Azerbaycan'ı 2-0 mağlup etti.

Grupta oynanan diğer maçta İsviçre, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 9-0 yendi.

U19 Kadın Milli Futbol Takımı 6 Ekim'de Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve 9 Ekim'de İsviçre ile karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)