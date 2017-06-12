2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri bugün oynanan maçlarla devam etti.



Rusya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 ekibin belli olacağı elemelerde I, D ve G Grubu'nda 9 mücadele yapıldı.



D Grubu'nda Moldova ile Gürcistan 2-2 berabere kaldı. Medipol Başakşehir'in Moldovalı futbolcusu Alexandru Epureanu, Gürcistan karşısında ilk 11'de yer aldı. İrlanda Cumhuriyeti ile Avusturya 1-1 eşik skorla karşılaşmayı sonlandırdı. Sırbistan ile Galler arasında oynanan maç ise 1-1'lik skorla son buldu.



G Grubu'nda Makedonya, İspanya'ya 2-1 yenildi. İsrail, Arnavutluk' karşısında 3-0 mağlup oldu. İtalya ise Liechtenstein karşısında 5-0 galip geldi.



I Grubu'nda Finlandiya, Ukrayna'ya 2-1 mağlup oldu. İzlanda, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti. Kosova ise Türkiye'ye 4-1 yenildi.



Türkiye'nin gollerini 6'ncı dakikada Volkan Şen, 31'inci dakikada Cengiz Ünder ve 61'inci dakikada Burak Yılmaz, 82'nci dakikada Ozan Tufan kaydederken, Kosova'nın golünü 22'nci dakikada Amir Rrahmani attı. Yusuf Yazıcı ilk kez çağrıldığı milli takımda 10 numara forması ile Kosova karşısında 74'üncü dakikada Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil oldu. Yazıcı, milli takımın 82'nci dakikada Ozan Tufan tarafından kaydedilen golüne ise asist yaptı.



TÜRKİYE GRUBUNDA 3'ÜNCÜ SIRADA



Oynanan karşılaşmalar sonunda 2018 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Hırvatistan 13 puanla lider durumda yer alırken İzlanda 13 puanla 2'nci, Türkiye 11 puanla 3'üncü sıraya yerleşti. Ay-yıldızlı ekibi 4'üncü sırada 11 puanla Ukrayna takip ederken, Finlandiya 1 puanla 5'inci, Kosova ise 1 puanla 6'ncı sırada kendine yer buldu.