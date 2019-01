Türk ve Ukraynalı milli yüzücüler 1850 rakımda kampa girdi

Turgay İPEK / ERZURUM, () -

Türkiye ve Ukrayna yüzme milli takımları, Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak 2020 Olimpiyatları ve yıl içinde düzenlenecek turnuvalara Erzurum'da hazırlanıyor. Antrenmanları izleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Türk ve Ukraynalı sporculara baklava ikramında bulundu.

Merkez Palandöken ilçesinde deniz seviyesinden 1850 metre yükseklikteki Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda kampa giren Türk ve Ukraynalı sporcular her gün çift antrenman yaparak ortalama 5 saat çalışıyor. Erzurum'da hizmete giren Olimpik Yüzme Havuzu'ndan sonra yükseklik kampı için her yıl buraya geldiklerini söyleyen milli takım antrenörlerinden Volkan Burak Tuncil, "60 kişilik bir ekibiz. Buradaki tesis çok iyi. Yurt içi ve dışında yarışmalar olacak. Buradaki yarışmalara sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Erzurum'dan önce Antalya'ya gidiyorduk. Burası milli sporcuların kullanacağı seviyede bir tesis olduğu için burayı tercih ediyoruz. Bana göre Erzurum yüzmede de dünyadaki bütün takımların gözde yeri olacak" şeklinde konuştu.

Türk ve Ukrayna milli takımlarını Erzurum'da konuk ettikleri için mutluluklarını dile getiren ve onlara baklava ikramında bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ise şunları söyledi:

"İlimizin tanıtımı adına böyle bir tesisin olması yurt dışındaki sporcuları buraya sevk ediyor. Önümüzdeki günlerde Hollanda ilimizde kamp yapmak üzere randevu istedi. Hem okul hem de kulüp sporları bu havuzda yapılmakta. Yüzme bilmeyen kalmasın kampanyasıyla yaklaşık bin sporcumuzu burada yetiştirdik. 2 metre 10 santim derinliğinde ve 50 metre uzunluğundaki yüksek irtifalı tek havuz ilimizde bulunuyor. Bu da sporcuların burayı tercih etmesinde önemli etken olacaktır. Erzurum sadece yaz futbol kampları ve buz ile kış sporlarında değil her spor dalında olduğu gibi yüzmede de Yüksek İrtifa Kamp Merkezi olmuştur. Antrenmanlarını izlediğimiz misafirlerimize besin ve güç katması için baklava ikramında bulunduk."

Kamp için Türkiye'ye gelen Ukraynalı antrenörler ise Erzurum ve havuzu çok beğendiklerini söyledi. 20'si sporcu toplam 27 kişilik Ukrayna Milli Takımı burada gördükleri ilgiyi unutmayacaklarını belirtti.

