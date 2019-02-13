Türk Telekom, Galatasaray'ı kupanın dışına itti

Türk Telekom - Galatasaray Doğa Sigorta: 85-79
ANKARA ()
SALON: Ankara
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Sinan İşgüder, Alper Özgök
TÜRK TELEKOM: Landesberg 27, Redding 8, Gabriel 6, Campbell 9, Stimac 21, Kaya Peker 2, Yunus Emre Sonsırma 6, Nusret Yıldırım 2, Fikret Can Akın 1, Metin Türen 3, Polat Kaya
GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 12, Harrison 11, Hayes 13, Auguste 21, Göksenin Köksal 12, Klobucar, Ege Arar, Erol Can Çinko 5, Ayberk Olmaz 2, Caner Erdeniz 3
1'İNCİ PERİYOT: 22-22
İLK YARI: 38-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-57
5 FAUL: 39.30 Harrison (Galatasaray Doğa Sigorta)
Erkekler Basketbol Türkiye Kupası'nın ilk maçında Türk Telekom, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 85-79 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.