Türk Telekom - Fenerbahçe: 72 - 80 

ANKARA,()

SALON: Ankara Spor

HAKEMLER: Erşan Kartal, Can Mavisu, Sinem Tetik

TÜRK TELEKOM: Kenny Gabriel 7, Terrance Campbell Jr 9, Serhat Çetin 2, Sylven Landesberg 19, Kaya Peker 8, Vladimir Stimac 19, Ender Arslan 6, Yunus Sonsırma, Polat Kaya, Nusret Yıldırım, Can Akın, Metin Türen

FENERBAHÇE: Tyler Ennis 8, Melih Mahmutoğlu 11, Ahmet Düverioğlu 6, Jan Vesely 16, Nikola Kalinic 13, Marko Guduric 9, Joffrey Lauvergne 7, Sinan Güler, Bobby Dixon 10, Egehan Arna

1'İNCİ PERİYOT: 19 - 22

DEVRE: 37 - 31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55 - 57

5 FAUL ALAN: Kenny Gabriel (35.05)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Türk Telekom'u 80-72 mağlup etti. Sarı-Lacivetli ekip, bu sonuçla ligdeki 2'nci galibiyetini aldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 19 sayıyla Türk Telekom'dan Vladimir Stimac oldu. Fenerbahçe'de Jan Vesely 16 Nikola Kalinic ise attığı 15 sayıyla galibiyetle önemli rol oynadı.

