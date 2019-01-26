Türk Telekom - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 76-53

ANKARA,()

SALON: Ankara

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Serhat Büker, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

TÜRK TELEKOM: Landesberg 11, Ender Arslan 9, Metin Türen 3, Campbell 15, Stimac 5, Yunus Emre Sonsırma 3, Nusret Yıldırım 10, Redding 9, Kaya Peker 8, Fikret Can Akın, Polat Kaya 3

ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BASKETBOL: Etou 14, Şafak Edge, Alp Karahan 9, Bora Hun Paçun 6, Uğur Dokuyan 5, Wilbekin 6, Edogi 9, Burak Eşlik 4, Tevfik Akdamar

1'İNCİ PERİYOT: 23-13

DEVRE: 43-27

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-45

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Türk Telekom evinde Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 76-53 mağlup etti. Maçın en skorer ismi attığı 15 sayıyla Türk Telekom'dan Campbell oldu.

