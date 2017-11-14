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Türk sporunun acı kaybı.. İsmet Iraz hayatını kaybetti !

Tekvando sporunun en önemli isimlerinden biri olan İsmet Iraz'dan acı haber geldi.Uzun bir süredir hastanede tedavi gören duayen isim İsmet Iraz hayatını kaybetti.

14 Kasım 2017 Salı 10:40
Türk sporunun acı kaybı.. İsmet Iraz hayatını kaybetti !

Uzun bir süredir böbrek ve solunum yetmezliği şikayetleri nedeniyle hastanede tedavi gören İsmet Iraz'dan kötü haber geldi.Tekvando sporunun duayen ismi İsmet Iraz hayatını kaybetti.

İsmet Iraz'ın bugün sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.İsmet Iraz için 19 Mayıs Spor Kompleksi içinde bulunan İsmet Iraz Tekvando Salonu önünde  cenaze töreni düzenlenecek.Düzenlenen törenin ardından  Karşıyaka Mezarlığı’nda kılınacak öğle namazından sonra toprağa verilecek.

Bir ara aslan ile kafese girmeyi düşündüğünü söyleyen İsmet Iraz o yılları şu şekilde anlatmıştı ; "Allah korkusundan başka korku bilmem. Gücümü kanıtlayabilmek için herkesin gözü önünde arabayı üzerimden geçirdim, el darbesi ile demir kırdım, kafamla mermer parçaladım. Hatta bir gün, ormanlar kralı aslanla boğuşmaya kalktım." 

Tüm dünyada yayınlanması beklenen o karşılaşmanın 6-7 milyon dolar gelir getireceği ve bu gelirle fabrika kurup garibanlara iş imkanı sağlamak istediğini de sözlerine eklemişti.

Tüm herşey hazırken karşısına Hayvanları Koruma Derneği'nin yöneticileri çıktığını söyleyen Iraz , "Hepsi birden bana 'Vahşi adam, çirkin adam' diye bağırmaya başladı. Ben de onlara 'Siz kendinize bakın, asıl vahşi sizsiniz, üzerinizdeki kürkleri üretebilmek için, kaç hayvanın heba edildiğini biliyor musunuz' diye sordum. Sonra da 'Size inat olsun, o aslanı iki bacağından ayıracağım ve afiyetle yiyeceğim" dedim. Beni Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e şikayet ettiler. Korutürk de haber yolladı ve bu işi yapmamamı istedi. Ben de, devletime olan saygımdan dolayı, vazgeçtim." ifadelerini kullandı.

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