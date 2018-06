Türk satranç sporcuları Karadağ'dan 3 madalya ile döndü

TSF Başkanı Tulay: "Geleceğin inşasını gençlerle yapacağız"

Avrupa'da başarılı sonuçlar almaya devam eden Türk satranç sporcuları 2018 Avrupa Amatörler Satranç Şampiyonası'nda Özgür Şahin altın madalya alarak şampiyon, Ahmet Olçum ise gümüş madalya alarak ikinci oldu.

Şampiyonada kadınlar alt kategorisinde Algı Acarbay da ikincilik elde ederek gümüş madalya kazandı. Öte yandan 2018 Teplice Açık'ta milli satranç sporcusu Büyükusta (GM) Muhammed Batuhan Daştan averajla üçüncü olarak bronz madalya alma başarısı gösterdi.

Genç sporcuların Avrupa dereceleri ile gururlandırdıklarına vurgu yapan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "2018 Avrupa Amatörler Satranç Şampiyonası ve 2018 Teplice Açık'ta gençlerimizin gösterdiği başarı göğsümüzü kabarttı. Uluslararası şampiyona ve turnuvalarda sergilediğimiz üstün mücadelelerin sonucu gençlere inancımız tazeleniyor. Geleceğin inşasını gençlerle birlikte yapmamız gerektiği inancındayız. Bu sebeple onların her alanda destekçisiyiz. Biz, onlar için çalışmaya devam edeceğiz, sporcularımız da bayrağımızı dünyanın her noktasında dalgalandırmaya devam edecek. Satranç camiası adına sporcularımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Karadağ'ın Nikşiç kentinde düzenlenen 2018 Avrupa Amatörler Satranç Şampiyonası'nda Özgün Şahin 2300 ELO-altı kategorisinde 8 puan ve 2483 ELO performansıyla şampiyon oldu. Yine aynı kategoride mücadele eden Ahmet Olçum da 7,5 puanla şampiyonayı ikinci sırada tamamlamayı başarırken, Olçum aynı zamanda 2300 ELO barajını geçerek Fide Ustası (FM) unvanı elde etti. 2300 ELO altı kategorisinde mücadele eden Algı Acarbay da kadınlar alt kategorisinde Rus Zherebtsova'nın ardından ikinci sırayı elde etti.

Çekya'nın Teplice kentinde düzenlenen 2018 Teplice Açık'ta GM Muhammed Batuhan Daştan son tur Movsesian ile berabere kaldı ve 7/9 puanla 1-4'üncü sıraları paylaşarak averajla üçüncü oldu. GM Daştan böylece 2649 ELO performansı ve 14 ELO kazancıyla turnuvayı tamamladı.

Avrupa Amatörler Satranç Şampiyonası'nda 2 bin 300 ELO-altı kategorisinin yanı sıra 2000 ELO, 1700 ELO ve 1700 ELO-Kadınlar kategorilerinin de olduğu şampiyonada Türk sporcular dereceye girmeyi başardı. 2000 ELO kategorisinde Kadın usta Adayı (WCM) Safiye Öykü İnce 7,5 puanla 1-2'inci dereceleri paylaşarak şampiyonayı averajla ikinci tamamladı.

1700 ELO kategorisinde Can Mıhçıyazgan 7 puanla 1-3'üncü sıraları paylaştı ve gümüş madalyanın sahibi oldu. 1700 ELO Kadınlar kategorisinde de Azra Ece Koç 7,5 puanla ikinci sırayı elde etti.