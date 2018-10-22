Turgutluspor yine düşme hattında

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamayıp 1461 Trabzon'a 2-1 yenilerek yeniden küme düşme hattına gerileyen Turgutluspor'da teknik direktör Ahmet Duman, takdir haklarının rakipten yana kullanıldığını söyledi.

Hakem Okan Kayataş'ın gollerini ofsayt gerekçesiyle iptal ederek bir kırmızı kart ve penaltı pozisyonunu es geçtiğini savunan Duman, "İlk yarıda çok iyiydik. İyi pas yaptık. Oyunun kontrolü bizdeydi. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Karşımızda çok koşan bir genç takım vardı. İkinci yarıda oyuncularımızın fiziksel düşüşü orta alanda zaaf yarattı, oyundan düştük" dedi.

Ahmet Duman, "İstediğimiz oyunu oynayamadık ama yenilgiyi hak etmedik. En kısa zamanda toparlanacağız" diye konuştu. Turgutluspor'da hafta içindeki Muğlaspor maçında adalesinde yırtık meydana gelen Fatih Çakır, 2-3 hafta forma giyemeyecek. Güner'in de sakatlığının devam ettiği kırmızı-siyahlılarda Muğla maçında kırmızı kart görerek Trabzon deplasmanında forma giymeyen forvet Melih Vardar, maçtaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. PFDK, Melih'le ilgili kararını perşembe günü verecek.

