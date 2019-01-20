Turgutluspor'u bireysel hata yaktı

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, ()

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında evinde Bağcılarspor'a 3-2 yenilen Turgutluspor'un teknik direktörü Ahmet Duman, bireysel hatalardan maçı kaybettiklerini belirterek Turgutluspor taraftarlarından özür diledi. İyi başladıkları maçta golü de erken bulduklarını belirten teknik patron Ahmet Duman, "Öne geçtiğimiz anda oyun istediğimiz gibi giderken kalecimizin sakatlanarak oyundan çıkması dengemizi bir anda bozdu. Devre biterken uzatmalarda ve ikinci devrenin başında yediğimiz gollerle geriye düşmemiz bizim paniklememize neden oldu. Pozisyonlar yakaladık, maalesef değerlendiremedik. Kendi sahamızda mağlup olarak taraftarlarımızı üzdük. Özür dileriz. Maçın içinde bireysel hatalar yaptık, o yüzden kaybettik" dedi.

