Turgutluspor Tayfun Yanar'la imzaladı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, () - TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor, Düzcespor'dan stoper Tayfun Yanar'ı kadrosuna dahil etti.

Daha önce kaleci Cihan ve sağ bek Necmi'yi renklerine bağlayan kırmızı-siyahlılar 29 yaşındaki Tayfun Yanar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 'Turgutluspor'a şampiyonluk yaşamaya geldim' diyen Tayfun, "Takımın hedefleri büyük. Takım arkadaşlarımla birlikte en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Turgutluspor'un yine Düzcespor'dan prensipte anlaşma sağladığı sol bek Zihni Aydın'ın da en kısa zamanda resmi sözleşme imzalayacağı duyruldu.