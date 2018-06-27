Turgutluspor Tayfun'u bekliyor



Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, ()



TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutlaspor, Düzcesporlu stoper Tayfun Yanar ile prensipte anlaşma sağladı. Daha önce kaleci Cihan Şentürk ve sağ bek Necmi Çoban'la sözleşme imzalayan kırmızı-siyahlı yönetimin Tayfun'u Turgutla'ya davet ettiği belirtildi. En kısa sürede Turgutla'ya gelmesi beklenen Tayfun, resmi sözleşme imzalayacak. Kayserispor'un altyapısından yetişen deneyimli futbolcu, Kayseri Erciyesspor, Tarsus İdman Yurdu, Yozgatspor, Kayseri Şekerspor, Çatalcaspor, Sultanbeyli Belediyespor ve Ofspor'da oynadı.

