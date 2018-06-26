Turgutluspor Necmi Çoban'la imzaladı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, ()

TFF 3'üncü Lig takımlarında Turgutluspor, yapılan kongre sonrası şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro oluşturmak için dış transferde gaza bastı.

İlk olarak Kızılcabölükspor'dan kaleci Cihan Şentürk'e imza attıran kırmızı-siyahlılar, Payasspor'dan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Necmi Çoban'ı da renklerine bağladı. Başkan Hakan Sezer'inde bulunduğu imza töreninde Necmi'yle 2 yıllık sözleşme imzalandı. Yozgatspor'da profesyonelliğe geçiş yapan oyuncu, Sorgun Belediyespor, Ankara Adliyespor ve Payasspor'da top koşturdu. Turgutluspor'un geçtiğimiz sezon TFF 3'üncü Lig'de Play-Off oynayan Düzcespor'dan sol bek Zihni Aydın ve stoper Tayfun Yanar'la söz kestiği, iki oyuncunun hafta içinde Turgutlu'ya gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

