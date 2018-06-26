Turgutluspor Necmi Çoban'la imzaladı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, () TFF 3'üncü Lig takımlarında Turgutluspor, yapılan kongre sonrası şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro oluşturmak için dış transferde gaza bastı.  İlk olarak Kızılcabölükspor'dan kaleci Cihan Şentürk'e...

Turgutluspor Necmi Çoban'la imzaladı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, ()

TFF 3'üncü Lig takımlarında Turgutluspor, yapılan kongre sonrası şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro oluşturmak için dış transferde gaza bastı. 
İlk olarak Kızılcabölükspor'dan kaleci Cihan Şentürk'e imza attıran kırmızı-siyahlılar, Payasspor'dan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Necmi Çoban'ı da renklerine bağladı. Başkan Hakan Sezer'inde bulunduğu imza töreninde Necmi'yle 2 yıllık sözleşme imzalandı. Yozgatspor'da profesyonelliğe geçiş yapan oyuncu, Sorgun Belediyespor, Ankara Adliyespor ve Payasspor'da top koşturdu. Turgutluspor'un geçtiğimiz sezon TFF 3'üncü Lig'de Play-Off oynayan Düzcespor'dan sol bek Zihni Aydın ve stoper Tayfun Yanar'la söz kestiği, iki oyuncunun hafta içinde Turgutlu'ya gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI 
 

YORUM EKLE
Gönder