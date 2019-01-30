Turgutluspor Mehmet'le imzaladı

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, () -

TFF 3. Lig 3. Grup'ta hedefini üst sıralar olarak belirleyen Turgutluspor, Kahramanmaraşspor'dan orta saha Mehmet İncebacak'ı renklerine bağladı. Tesislere gelip yönetimle masaya oturan tecrübeli futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Turgutluspor'da başarılı olacağını ifade eden Mehmet İncebacak, "Hedefleri olan bir ekibe geldim. Hep birlikte camiayı layık olduğu yere getireceğiz" dedi.

Bucaspor altyapısından yetişip burada profesyonelliğe imza atan 27 yaşındaki futbolcu, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da da top koşturdu.