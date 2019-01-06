Turgutluspor Kızılcabölük'le yenişemedi

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, ()

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Turgutluspor, kamptaki ilk hazırlık maçında Kızılcabölükspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk yarısı Kızılcabölük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda kırmızı-siyahlılar Çağrı'nın attığı golle durumu 1-1 yaptı. Müsabaka bu skorla son buldu. Karşılaşmayı Başkan Hakan Sezer de izledi. Turgutluspor ikinci hazırlık maçında yarın Manisa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Öte yandan Erokspor'dan 24 yaşındaki stoper Şeyhmus Abdülkadir Aksu ve Osmaniyespor'dan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Salim Uzun yarın resmi sözleşme imzalayacak.

