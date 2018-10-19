Turgutluspor galibiyet hasretine son verdi

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta hafta içi Muğlaspor'u 1-0 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretine son veren Turgutluspor nefes aldı.

Düşme hattından kurtularak kötü gidişe dur diyen kırmızı siyahlı ekipte yüzler gülerken, teknik direktör Ahmet Duman, "Turgutluspor daha üst sıraları hak eden bir takım. İçinde bulunduğumuz durumda Muğlaspor maçı ne şartlarda olursa olsun kazanılması gereken bir maçtı. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımızın istekli oyunu bizi memnun etti. Bu galibiyet bizi rahatlattı. Kazanmasını bilen bir takım ortaya çıkaracağız. Biraz zamana ve sabıra ihtiyacımız var. Turgutlu halkından da daha fazla destek bekliyoruz. Sezonu iyi bir yerde, ilk 5'te bitireceğimize inanıyorum" dedi.



