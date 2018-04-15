Turgutluspor-Diyarbekirspor: 1-4

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, ()

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xxx), Samet Özkul (xxx), Şafak Nalbantoğlu (xxx)

TURGUTLUSPOR: Ömer (x) - Yaşar (x) (Dk. 46 Ferhat xx), Mustafa (xx), Kadir (x), Berkay (x) (Dk. 70 Oğuzhan xx), Ferdi (x), Fatih Çakır (x), Emin (x), Muhammed (xx), Emre (x) (Dk. 55 Necati xx), Oğuz (x)

DİYARBEKİRSPOR: Gökhan (xxx) - Emre (xx), Mustafa (xxx), Ercüment (xx), Muhammed (xxx) (Dk. 81 Arda), Mehmet (xxxx), Emrah (xxx) (Dk. 72 Gökhan xx), Fatih (xxx), Aykut (xxx) (Dk. 74 Yakup xx), Osman (xxx), Tugay (xx)

GOLLER: Dk. 11 Osman, Dk. 51 ve Dk. 69 Mehmet, Dk. 61 Aykut (Diyarbekirspor) - Dk. 75 Ferhat (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Ferdi, Fatih Çakır, Mustafa (Turgutluspor) - Mustafa (Diyarbekirspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Turgutluspor, evinde zirve yarışındaki Diyarbekirspor'a 4-1 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Osman, 51 ve 69. dakikalarda Mehmet ve 61. dakikada Aykut atarken, Turgutluspor'un tek golü 75. dakikada Ferhat'tan geldi.

9'uncu dakikada gelişen Diyarbekir atağında Ercüment'in plase vuruşunda Mustafa kaleye giden topu kafasıyla korrnere gönderdi.

11'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza alanına sol çaprazdan giren Osman'ın çaprazdan sert vuruşu ağlara gitti: 0-1.

30'uncu dakikada Oğuz'un sağ kanattan ortasında ceza alanında topu düzelten Ferdi harika bir rövaşata yaptı, top az farkla auta çıktı.

51'inci dakikada fark 2'ye çıktı. Kaleci Ömer'in kısa pasında araya giden Aykut, boştaki Mehmet'i gördü. Mehmet'in düzgün vuruşu ağlara gitti: 0-2.

61'inci dakikada organize gelen Diyarbekirspor'da Aykut ceza sahasında topla buluştu. Rakibini geçen Aykut, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-3.

69'uncu dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Mehmet, düzgün bir şutla farkı 4'e çıkardı: 0-4.

75'inci dakikada Ferdi ile verkaç yaparak ceza alanına giren genç oyuncu Ferhat, kaleci Gökhan'ı geçerek skoru belirledi: 1-4.