Turgutluspor'da Duman iddialı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 4 haftadır galibiyete hasret kalan Turgutluspor'da yönetimin yollarını ayırdığı teknik direktör Erdal İşkar'ın yerine sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı Ahmet Duman iddialı konuştu.

Tüm mesaisini Turgutluspor'a ayıracaklarını söyleyen teknik patron Ahmet Duman, "Çok çalışacağız. 24 saatimizi Turgutluspor için harcayacağız. Turgutluspor'u istenilen hedeflere taşıyacağız. Çalıştığım ekiple daha önce bu hedefleri yakaladık. Burada o hedefi yakalayacağımıza inancım tam. Klasik olacak ama biraz zamana ihtiyaç var. Kolay değil, arkadaşlarla tanışacağız. İyi bir ekip yaratacağız" dedi.

Duman'ın yardımcılığını Ufuk Özbey, Necati Pala ve Turgutlulu bir antrenör yapacak.

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