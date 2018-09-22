Turgutluspor-Bayburt İl Özel İdare Gençlik: 1-1

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, ()

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu (xx), Bekir Özçelik (xx), Ömer Yüzer (xx)

TURGUTLUSPOR: Mehmet Can (xx) - Mustafa (xx), Kadir (x) (Dk. 59 Çağrı x), Fatih Çakır (x) (Dk. 68 Tugay xxx), Özkan (x) (Dk. 81 Melih xx), Fatih Arat (xx), Gökhan (xx), Güner (x), Tayfun (xx), Zihni (xx), Necmi (xxx)

BAYBURT İL ÖZEL İDARE GENÇLİK: Alişan (x) - Erol (x), Ali Kemal (xxx), Selçuk Kaban (xxx), Serdar (x) (Dk. 74 Okan xx), Haydar (xx) (Dk. 82 Serhat x), Yusuf Onur (xx), Emre Hasan (xxx), Eren (xx) (Dk. 88 Selçuk Hakalmaz), Volkan (xx), İsmet (xx)

GOLLER: Dk. 79 Ali Kemal (Bayburt İl Özel İdare), Dk. 83 Tugay (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Yusuf Onur (Bayburt İl Özel İdare), Tayfun, Özkan (Turgutluspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Turgutluspor, Kocaelispor yenilgisinin ardından evinde Bayburt İl Özel İdare Gençlik'le 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin 79'uncu dakikada Ali Kemal'le attığı gole Turgutluspor, 83'üncü dakikada Tugay'la karşılık verdi. Bu skorla Turgutlu, puanını 5'e, Bayburt ise 8'e çıkardı.

Maçtan önemli dakikalar şöyle;

6'ncı dakikada gelişen Turgutluspor atağında sağ kanattan Güner'in ortasında Fatih Çakır'ın vole vuruşu az farkla auta gitti.

13'üncü dakikada konuk ekipten Eren'in sağ kanattan pasında ceza alanında topla buluşan Ali Kemal'in vuruşu üstten auta çıktı.

45+1'inci dakikada Bayburtlu Yusuf'un sağ kanattan ortasında Eren'in kafa vuruşu kaleci Mehmet Can'da kaldı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

79'uncu dakikada konuk ekip öne geçti. Selçuk Kaban'ın pasında sağdan ceza alanına giren Ali Kemal yerden sert vurdu, top ağlarla buluştu: 0-1.

83'üncü dakikada skor eşitlendi. Necmi'nin sağdan ortasında kaleci Alişan'ın elinden kaçırdığı topu önünde bulan Tugay, bekletmeden vurup topu ağlara gönderdi: 1-1.

90'ıncı dakikada Zihni'nin soldan ortasında Melih'in kafa vuruşu direğin yanından auta gitti.

Maç 1-1 sonuçlandı.

