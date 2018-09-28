Turgutluspor'a Başkan Şirin morali

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, () -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Pazar günü deplasmanda Çorum Belediyespor'la karşılaşacak Turgutluspor'u Belediye Başkanı Turgay Şirin ziyaret etti. Tesislerde yönetim, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek baklava ikram eden Başkan Şirin, Çorum'dan 3 puanla döneceklerine inandığını belirtti.

Şirin, "Bizler sizler gibi bu takımın bir parçasıyız. Lig başladı, takım yavaş yavaş kendini tanımaya ısınmaya başladı. Takımımız ile olumlu duyumlar ve bilgiler alıyorum. Çok iyi bir takım oluşturduk. Skor anlamında bazı maçlarda şanssızlık yaşamış olabiliriz ama lig uzun. Ben sizlere inanıyor ve güveniyorum. Pazar günü karşılaşacağınız Çorum Belediyespor karşılaşmasından da 3 puan ile döneceğinize inanıyorum. Hepinize o maçta başarılar diliyorum" dedi.

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