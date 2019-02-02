Turgutlu evinde Nazilli gurbette

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 1. Grup'ta son 12 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen 4. sıradaki Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda Kozan Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. İsmet Atlı Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak. 2. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Çatalcaspor'a 4-3 yenilerek 28 puanda kalan ve Play-Off hattındaki yerini kaybeden Kızılcabölükspor, aynı saatte evinde 2 puan gerisinde yer alan Yeni Orduspor'la kozlarını paylaşacak. 3. Grup'ta son 3 maçında kazanamayan 5. sıradaki Turgutluspor ise taraftarı önünde zirve takipçisi Kocaelispor'la karşılaşacak. İki müsabaka da 13.30'da başlayacak.

