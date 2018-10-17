Turgut Ayker Kupası'nda ödüller sahiplerini buldu

İSTANBUL,() - TURGUT Ayker adına düzenlenen 2018 İzmir Güz Trofesi 1. Ayak Yarışları, Çeşme Marina'da yapıldı.

EAYK-Çeşme Marina tarafından organize edilen ve 2 gün süren kupada 30 tekne yarıştı.

Yarışın ilk gününde tekneler, yağmurlu hava şartlarında denize açıldı. Zaman zaman 16 knotlara çıkan rüzgâr altında iki yarış yapıldı. İkinci günde ise güneşli bir havada tekneler start aldı. Brifing sonrasında denize açılan tekneler, ortalama 12 knot rüzgâr altında coğrafi rota yarışını başarıyla tamamladı.

EAYK-Çeşme Marina eski komodoru Turgut Ayker'i anma ve ödül töreni ise Marina Yacht Club'ta yapıldı.

EAYK-Çeşme Marina komodoru Akif Sezer ve Arzu Ayker'in konuşması ile başlayan tören, Turgut Ayker ile çalışmış ve yarışmış deniz severlerin kendi anılarını paylaşması ile devam etti. Güz Trofesi 1. Ayak yarışlarında; IRC 1'de Shaker, IRC 2'de Ladies First, IRC 3'de Blue Miles, IRC 4'de Rengareng, IRC'5 de Fermer ve Destek Sınıfında Prime Time birincilik ödüllerini aldı.

İzmir Güz Trofesi 2. Ayak Behçet Uz Çocuk Vakfı Kupası ise 10-11 Kasım tarihlerinde Çeşme'de yapılacak.

(FOTOĞRAFLI)