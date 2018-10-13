TUR 2018'de Selçuk - Manisa etabının kazananı Alvaro Hodeg Chagui

Ata SELÇUK / MANİSA () - 54'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 137.3 kilometrelik Selçuk - Manisa etabını Quick Step Floors Takımı'ndan Alvaro Jose Hodeg Chagui kazandı. Chagui, 3 saat 15 dakika 12 saniyelik dereceye imza attı.

Selçuk Kaymakamlığı önünden saat 10.18'de verilen startla 135 sporcu etaba başladı. Bisikletçiler, Ege'nin minik köyü Şirince'yi kat ederek sırasıyla Tire, Torbalı ve Manisa'ya ulaştılar.

YEŞİL MAYONUN SAHİBİ DEĞİŞMEDİ

27'nci kilometre geçilirken etabın sprint prim kapısı da geride kaldı. Çizgiyi ilk geçen sporcu Wb Aqua Protect Veranclassic Takımı'ndan Alex Kirsch oldu. İkinciliği Katusha Takımı'ndan Haas Nathan, üçüncülüğü de Trek - Segfredo Takımı'ndan Fabio Fellini elde etti. Bu sonuçlar, yeşil mayoyu giyen Bora Hansgrohe Takımı sporcusu Sam Bennett'in birinciliğini etkilemedi.

KIRMIZI MAYOYU REYES ORTEGA ALDEMAR GİYMEYE DEVAM EDECEK

53'üncü kilometrede gerçekleşen etabın tırmanış primini Sport Vlaanderan Takımı'ndan Aime De Gent kazandı. İkinci olarak çizgiyi CCC Sprandi Polkoowice Takımı'ndan Amaro Antunes geçti. Üçüncülüğü de Caja Rual Takımı'ndan Rafael Reis elde etti. Bu sonuçların ardından kırmızı mayoyu Manzana Postobon Takımı'ndan Reyes Ortega Aldemar giymeye devam edecek.

ONUR BALKAN BEYAZ MAYOYU GARANTİLEDİ

Selçuk - Manisa etabına başlarken beyaz mayoyu giyen Türk Milli Takımı'ndan Onur Balkan kalan bir etap sonunda durumunu iyice garantilemiş oldu. Finişe 9.9 kilometre kala beyaz mayoyu starttan bu yana ön grupta kalarak taşıyan Türk Milli Takımı'ndan Onur Balkan, Türkiye Güzellikleri Prim kapısından da birinci geçerek bu etapta bir kez liderliği aldı.

TURKUAZ MAYO LUTSENKO'DA KALDI

Yarın sona erecek 54'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son yarışı olan Bursa - İstanbul etabında da Turkuaz Mayo'yu Astana sporcusu Alexey Lutsenko giyecek.

BURSA - İSTANBUL ETABI İLE SON BULACAK

54'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın koşulacak 166.7 kilometrelik Bursa - İstanbul etabı ile sona erecek. Böylece bisikletçiler 6 etap sonunda toplam 952.2 kilometreyi kat etmiş olacaklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleşecek finişe gelip ödülleri vermesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Finiş görüntüleri

- Ödül töreni

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