Tunç Soyer'den Altay'a ziyaret

İZMİR, ()

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, Altay'ı ziyaret etti. Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Soyer, sporun sosyal yaşam ve kent kültürüne etkilerinin önemine dikkat çekerek Altay gibi asırlık kulüplere sahip İzmir'de sporun ana odaklarının başında geleceğini söyledi. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Özgür Ekmekçioğlu, yönetim kurulu üyeleri ve altyapı oyuncularının karşıladığı Tunç Soyer ilklerin takımı Altay'ın İzmir dendiğinde tüm Türkiye'de akla gelen ilkler arasında yer aldığını söyledi. Ziyarette, İzmir için sosyal hayata dokunan projelerinin bulunduğuna dikkat çeken Soyer, önceliklerinin genç nüfus ve bu odakta spor olacağını belirterek, marka değeri taşıyan asırlık kulüplere sahip İzmir'de spor kulüplerine hak ettikleri desteği sağlayacağını kaydetti.

Altay'ın Özgür Ekmekçioğlu başkanlığındaki son 2 sezonda önemli bir ivme yakalayarak Süper Lig hedefine yaklaşmasından büyük gurur duyduğunu ifade eden Soyer, "Altay elde ettiği sportif başarılar yanında kuruluş gayesiyle de çok özel bir camia. İzmir dendiğinde akla gelen ve marka değeri taşıyan bu camia için yerel yönetimlerin vereceği destek çok önemli ve bizler bunun bilincindeyiz. Türk futboluna nice yıldızlar armağan etmiş Altay'a ligin kalan haftalarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. 4 Mart Pazartesi akşamı Balıkesirspor ile oynanacak müsabakaya gelme sözü veren Soyer, Başkan Ekmekçioğlu'na ziyaretin anısına solmayan gül hediye etti.

Ziyaretinden ötürü Tunç Soyer'e teşekkür eden Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ise Soyer'in Seferihisar'da spor ve sporcuya verdiği desteği yakından takip ettiklerini, Soyer ve ekibinin özellikle plaj futboluna yaptığı katkının İzmir için çok değerli olduğunu söyledi. Altay olarak yazın düzenlenen turnuvaların tümüne katıldıklarını ve büyük keyif aldıklarını belirten Ekmekçioğlu, Soyer'in sosyal projelerinde sporu ön plana almasının ümit verici olduğunu kaydetti. Başkan Ekmekçioğlu ziyaretin sonunda Soyer'e isminin yazılı olduğu Altay formasını hediye etti.

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