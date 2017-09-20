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Tümer Metin'den takipçilerine şok sözler ' Dolarlarım sülalenize yeter.'

Türk futbolunun önemli isimlerinden olan Tümer Metin sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ilginç cevaplarda bulundu.Tümer Metin Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olduğunda büyük tepki çekmişti.

20 Eylül 2017 Çarşamba 16:31
Tümer Metin'den takipçilerine şok sözler ' Dolarlarım sülalenize yeter.'

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcu Tümer Metin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar sonrası kendisine gelen yorumlara ve sorulara yanıt verdi.
Tümer Metin'in Instagram'dan yaptığı Beşiktaş & Fenerbahçe paylaşımı;

DOLARLARIM SÜLANENİZE BİLE YETER

Aldığın dolarlar bitti mi?

“Sizlere iki kelam sözüm var; her paylaşıma mütemadiyen yazdığınız, zehirinizi akıttığınız, aklınızın yettiğince siteminizi yapıp, kahve köşelerinde egolarınızı tatmin ettiğiniz bu ve benzeri sorularınız varya inanın hiç umurumda değil..İzah edeyim:
Dolarları merak ediyorsunuz hiç endişeniz olmasın hepinizin sülalesine yeter de artar bile.”
Tümer Metin: Dolarlarım sülalenize bile yeter
 
BEŞİKTAŞLIYIM GURUR DUYUYORUM

Hangi takımı tutuyorsun?

Hayatınız sadece Beşiktaş veya Fenerbahçe'den ibaret olabilir lakin benim değil. Ben bana bahşedilen bir yeteneğin farkına varıp kendimi o meşakkatli yola adamış biriyim . Beşiktaşlıyım ve bununla gurur duyuyorum. Bunu değiştirmeye ne senin gücün yeter ne de bir başkasının böyle biline..
Tümer Metin: Dolarlarım sülalenize bile yeter
 
FENER'DE OYNARKEN DE BEŞİKTAŞLI OLDUĞUMU SAKLAMADIM

Fenerbahçe transferinden pişmanlığın var mı?

Beşiktaş'ı tutuyorum evet ama iş ahlakı gereği Türkiye'nin en güzide kulüplerinden olan Fenerbahçe'de iyi hizmet ettiğimi ve tüm camianın takdirini kazandığımı biliyorum(üstelik Beşiktaşlılığımı hiç saklamadan başardım bunu).
Pişmanlık konusu; hayatımda "keşkelerin" yerine "iyikileri" koyduğumdan bu yana huzurluyum.

TÜMET METİN ASKERE NEDEN GİTMEDİ?

Askere gitmemek için Yunanistan'a mı kaçtın?

Yaş durumu yüzünden önümde sadece iki yol vardı ya futbolu bırakıp askere gidecektim ya yurt dışında futbol hayatımı devam ettirecektim ya da hayatımızın her döneminde her formadan daha kutsal gördüğümüz milli forma ile kazandığım Euro 2008 üçüncülüğü madalyasından vazgeçecektim. "İyiki" gidip o şerefe nail olmuşum. Devamında, aktif futbol yaşantım devam ederken tüm ülkede milyonlarca kişiye bahşedilen bedelli askerlik hakkımı elbette kullandım.

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