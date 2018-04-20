TÜFAD: "Futbol teröristlerini şiddetle kınıyoruz"

İSTANBUL /

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD), tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçında yaşanan olayları kınadı.

Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"19 Nisan Perşembe günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında sahaya atılan yabancı maddeler, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına isabet eden bir cisim ile yaralanması ve maçın tatil edilmesine neden olan çirkin olaylar Türk Futboluna kara bir leke olarak geçecektir.

Türk futbolunun ve Türk Antrenörlüğünün en değerli isimlerinden biri olan, ülkemizi dünya üçüncülüğüne taşımış, Avrupa'da büyük başarılar kazanmış Sayın Şenol Güneş hocamızın, futbol teröristi olarak adlandıracağımız kişi veya kişilerce hedef alınarak yaralanması, hocamızla beraber Türk Futbolunu da derinden yaralamıştır.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği olarak, futbol terörizmini, teröristlerini şiddetle kınıyor, suçluların en yakın zamanda yakalanarak gereken cezaların verileceğini ve bu gibi kişilerin futbol sahalarından uzaklaştırılacağına inanıyoruz."