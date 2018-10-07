TSYD turnuvasında kupa Arkasspor’un

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından organize edilen 4'üncü Allways TSYD Voleybol Turnuvası, Galatasaray’ı 3-0 yenerek 3’te 3 yapan Arkasspor’un şampiyonluğuyla sona erdi.

Atatürk Voleybol Salonu’nda 3 gün süren turnuvada Arhavi Belediyespor son maçında İkbal Afyon Belediye Yüntaş’ı 3-0 yenerek ikinci, Afyon ekibi üçüncü, Galatasaray ise dördüncü oldu.

Arkasspor şampiyonluk kupasını TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş ve turnuva sponsoru Ci Group Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Aktaş’ın elinden alırken, turnuvaya katılan diğer takımlara da plaket verildi. 4'üncü Allways TSYD Voleybol Turnuvası’na katılan 4 takım, Efeler Ligi’nde 14 Ekim Pazar günü oynayacakları yeni sezonun ilk maçları öncesi önemli provalar yapmış oldu.