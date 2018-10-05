TSYD İzmir'den sponsorlara teşekkür

İZMİR, ()

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği 4. Allways TSYD İzmir Voleybol Turnuvası öncesi organizasyona katılan takımların temsilcileri ve destek verenler, dostluk yemeğinde buluştu. Güres Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güres'in ağırladığı konuklar 1. Kordon Balık Restoran'da bir araya geldi. Yemeğe TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş ve şube yöneticileriyle birlikte Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkez Yöneticileri Nuri İmre ve Suavi Yardımoğlu, turnuvanın ana isim sponsoru Cİ Group Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Aktaş, sağlık sponsoru Gazi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Mertan, gıda sponsoru Bortar Group Yönetim Kurulu Üyesi Onur Girgenç, turnuvaya katılan takımların yöneticileri ve basın mensupları katıldı. Turnuvanın sponsorlarına yaptıkları katkılardan dolayı gecenin sonunda plaket takdim edildi.

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