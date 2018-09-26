TSYD İzmir'den dev turnuva

Onur ATIŞ / İZMİR, () -

TÜRKİYE Spor Yazarları (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Allways TSYD Voleybol Turnuvası'nda geri sayıma geçildi.

TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, turnuvaya bu yıl Arkasspor, Galatasaray, Arhavi Belediyespor ve Afyon Belediye Yüntaş'ın katılacağını belirterek, "Maçlarımız 5-7 Ekim tarihleri arasında Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak. İzmirli sporseverler karşılaşmaları ücretsiz izleyebilecek. Bu yılki turnuvamızın farkı ana sponsorumuzun olması. Ci Group'un Allways markası voleybola katkı sağlamak için sponsorluğu kabul etti. Ayrıca Konak Belediyesi ve Gazi Hastanesi de bize koşulsuz destek sağladı. Bu tür faaliyetlerle kente dinamizm getirmeyi amaçlıyoruz. Şehrimize karşı sorumluluklarımız var. Böyle organizasyonlarla mesleğimize de katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

İzmir'de TSYD olarak yıl boyunca faaliyet yürütmek için çalıştıklarını belirten Bahri Okumuş, "Arkasspor turnuvamızda ev sahibi sayılır. Voleybol Federasyonu temsilcileri de yanımızda. Takımlarımız turnuvamızda kendilerini test etme imkanı bulacak. Çok güzel bir organizasyon olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Okumuş, organizasyonların kolay yapılmadığını sözlerine ekleyerek, "Şu an basketbolla ilgili bir turnuva yapmayı düşünmüyoruz. Çünkü kolay olmuyor. Böyle önemli organizasyonlar için yola çıkmış bir dernek varsa diğer paydaşların da yanımızda olması gerekiyor. Bu yıl futbol turnuvasını zorlu oldu ama yine başarılı bir organizasyon gerçekleştirdik. Geleneksel bir şeyi yaşatmak için futbol turnuvası yaptık. Paydaşların biraz daha adım atması gerekiyor ki biz de yeni organizasyonlar yapalım. Belirli bir bütçesi olan bir dernek değiliz ama başarıyoruz. Bize doğru atılan adımlar görürsek başka organizasyonlara girişebiliriz" yorumunu yaptı.

AKTAŞ: "ÇOK İYİ BİR TURNUVA OLACAK"

TSYD Voleybol Turnuvası'nın ana sponsoru olan Ci Group Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Aktaş, önemli bir organizasyona katkı sağlayacaklarını söyledi. Aynı zamanda 3. Lig ekibi Bucaspor'un başkanlığını da yapan Aktaş, "Daha önce tenis turnuvalarına sponsor olmuştuk. İzmir'de güzel spor aktivitelerinin yapılıyor olması çok önemli. Bundan sonra katılımların daha fazla olmasını diliyoruz. Çok güzel bir turnuva olacağına inanıyorum" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu il Temisilcisi Hakan Gürsu, "İzmir'in voleybol aşkını biliyoruz. Gençleri yetiştirmek için bu tür organizasyonlar çok önemli" cümlelerini kullandı. Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Bu turnuva ligler öncesi çok iyi hazırlık olacak. TSYD ve tüm sponsorlara teşekkür ediyorum. Herkesi salona bekliyoruz" derken sağlık sponsoru Gazi Hastanesi'nin temsilcisi Kenan Akseki de bu tür organizasyonlarla voleybol branşının İzmir'de dana da gelişeceğini söyledi.

İLK MAÇ ARKASSPOR İLE AFYON BLD ARASINDA

4. Always TSYD Voleybol Turnuvası'nda ilk maç 5 Ekim Cuma günü saat 15.00'te İkbal Afyon Bld Yüntaş-Arkaspor arasında oynanacak. Bu mücadelesinin ardından saat 17.00'de Arhavi Bld ile Galatasaray karşılaşacak. Turnuvada 6 Ekim Cumartesi saat 15.00'te Arkaspor-Arhavi Bld, 17.00'de Galatasaray-İkbal Afyon Bld Yüntaş, 7 Ekim Pazar saat 14.00'te İkbal Afyon Bld Yüntaş-Arhavi Bld, 16.00'da Arkaspor-Galatasaray maçları oynanacak. Yeni sezon öncesi son ve en ciddi prova özelliği taşıyan turnuvada voleybolseverler, Atatürk Voleybol Salonu'nda tüm maçları ücretsiz olarak izleyebilecek.

FOTOĞRAFLI