Trabzonspor’un çalınan karar defterleri iade edildi

TRABZON, ()

Trabzonspor'un kuruluş dönemine ait karar defterlerinin çalınarak bir müzayede firması tarafından satışa çıkartılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma neticesinde karar defterinin kulübe teslim edildiği belirtildi.

Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak, "Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı kuruluş dönemine ait karar defterlerimizi kulübümüze teslim etmiştir. Kulübümüzün kuruluş dönemine ait karar defterlerinin çalınarak bir müzayede firması tarafından satışa çıkartılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanmıştır. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkeme kararıyla yaklaşık 1,5 ay önce müzayede firmasına gidilerek el konulan karar defterlerini kulübümüz avukatı Mert Halisçelik'e vermiştir. Karar defterlerimiz bugün Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, Divan Başkanlık Kurulu Başkanımız Ali Sürmen, Sicil Kurulu Üyemiz Hasan Basri Halisçelik ve kulüp avukatımız Mert Halisçelik tarafından Arşiv ve Müze Kurulu Başkanımız Mehmet Salih Uzun'a teslim edilerek Şamil Ekinci Müzesi'ne konulmuştur" açıklamaları yer aldı.

SAĞIROĞLU: "ARTIK MÜZEMİZDE SERGİLENECEK"

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Divan Başkanımız Avukat Ali Sürmen ve avukatımızın girişimleriyle kulübümüzün kuruluş dönemine ait belgeler ve defterler geri alınarak Şamil Ekinci Müzesi'ne konulmuştur. Bu vesileyle Türk adaletine, emniyet güçlerimize ve Kurucu Başkanımız Sayın Ali Osman Ulusoy'un oğlu Kemal Ulusoy'a teşekkür ederiz. Karar defterlerimiz artık müzemizde saklanacaktır. Trabzonspor'umuzun kuruluşunun en kıymetli hazinelerinden biri defterlerimiz artık müzemizde sergilenecektir" dedi.

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