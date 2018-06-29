Trabzonspor’da taslak tüzük revize edildi

TRABZON, ()

Trabzonspor Kulübü, hazırlanan taslak tüzüğün camiadan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda revize edildiğini duyurdu.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "1 Temmuz Pazar günü saat 11.00'de KTÜ Prof.Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceğimiz Olağanüstü Genel Kurul'da üyelerimizin onayına sunulacak taslak tüzüğümüz, camiamızdan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda yeniden düzenlenerek hazır hale getirilmiştir. Geçtiğimiz hafta resmi internet sitemizde yayınlanmasının ardından taslak tüzüğümüz, camiamızdan gelen 150'ye yakın görüş ve öneri dikkate alınarak revize edilmiş, internet sitemizde yayınlanmıştır. Kongre günü kitapçık haline getirilerek dağıtılacak çalışmamız, üyelerimizin onayına sunulacaktır" denildi.

FOTOĞRAFLI

