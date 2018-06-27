Trabzonspor’da Onazi üzüntüsü

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()

Trabzonspor’un 2018 Dünya Kupası’nda yer alan tek futbolcusu olan Ogenyi Onazi, D Grubu'nda turnuvaya veda eden Nijerya’nın oynadığı 3 maçta da forma giyemedi.

Dünya Kupası D Grubu’nda mücadele eden Nijerya’nın kadrosunda bulunan Trabzonspor’un orta saha futbolcusu Ogenyi Onazi, ülkesinin Hırvatistan, İzlanda ve Arjantin ile oynadığı maçlarda forma giyemedi. Onazi’nin Dünya Kupası maçlarında oynayarak performansını artırmasını ve ardından gelecek olan transfer tekliflerini değerlendirmeyi planlayan Trabzonspor yönetimi de oyuncunun hiç forma giyememesi karşısında büyük üzüntü yaşadı. Nijeryalı oyuncuya Dünya Kupası kadrosunda yer aldığı için ekstra izin veren Trabzonspor yönetimi, izinin ardından Onazi ile Slovenya’daki kampta görüşme yaparak geleceği hakkında karar verecek.

SOSA YÖNETİMİ KIZDIRDI

Trabzonspor’un kampına izinsiz olarak katılmayan Jose Sosa, hakkında kulüp noter tespiti yaptırmıştı ancak oyuncunun antrenmanda olması gereken saatlerde eğlenirken sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşması yönetimi daha da kızdırdı. Bu paylaşımları tespit eden bordo-mavili yönetim, oyuncuya antrenmana katılmamasının yanı sıra antrenman saatinde alkol tükettiği için de ekstra ceza vermeyi planlıyor. Yönetimin bu konudaki kararını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

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