Trabzonspor’da Kombine Satışları Başlıyor

Trabzonspor’da 2018-19 sezonuna ait kombinelerin yarından itibaren satışa sunulacağı açıklandı.

Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın 2018-2019 futbol sezonunda Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynayacağı tüm resmi müsabakaları kapsayan kombineler yarın satışa çıkıyor. Kombine indiriminden faydalanmak isteyen divan üyeleri, taban birlikleri, kadınlar ve öğrenciler, Passolig satış gişelerine giderek ilgili kimliklerini ibraz etmek zorundadır. İndirimli kombine satışları sadece gişelerden yapılacak olup bu kombineler transfere kapalı olacaktır. 2017-2018 sezonu kombine sahipleri kombinelerini yenilemede yüzde 10 indirim hakkına sahip olacaklardır. Bu kombinelerin transfer hakkı bulunmaktadır. Bir kişi birden fazla indirimden yararlanamaz. Kombine alımlarında avantajlı olan indirim geçerlidir. Mevcut kombinesini 2018-2019 sezonu için yenilemek isteyen taraftarlarımızın koltukları rezerve edilmiş olup, 1 Temmuz akşamına kadar kendilerine öncelikli yenileme hakkı tanınmıştır” denildi.



KOMBİNELER 250 TL’DEN BAŞLIYOR

2018-19 sezonuna ait yıllık kombina fiyatları ise şöyle: Platinum 1’inci kategori 4 bin 500 TL, Platinum 2’nci kategori 4 bin TL, Gold 2 bin 500 TL, Silver 2 bin TL, Batı 1’inci kategori 900 TL, Batı 2’nci kategori 700 TL, Doğu 1’inci kategori 600 TL, Doğu 2’nci kategori 500 TL, Doğu 3’üncü kategori 400 TL, Kuzey ve Güney kale arkaları 250 TL.

Başkan Ahmet Ağaoğlu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla kulübe destek çağrısında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2018, 16:24