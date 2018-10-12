Trabzonspor’da Erzurumspor maçı biletleri satışa sunuldu

TRABZON, () -
Trabzonspor’un Spor Toto Süper Lig’in 9’uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.
22 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.
(FOTOĞRAFLI)