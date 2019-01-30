Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Uzunal: "Hak edenin kazanacağı bir maç olsun"

"Hedeflerimizden birisi Türkiye Kupası'nı kazanmak"

Ümraniyespor Kulübü Başkanı Recep Yoğurtçu: "Haftada 2 maç bizi zorluyor"

"En iyi kadromuzla oynayacağız"

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER / İSTANBUL,() - Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Trabzonspor, son 16 turunda Fenerbahçe'yi safdışı bırakan Ümraniyespor ile eşleşti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekiminin ardından Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Uzunal ve Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TUNCAY UZUNAL: "HAK EDENİN KAZANACAĞI BİR MAÇ OLSUN"

Trabzonspor'un hedefinin kupayı kazanmak olduğuna dikkat çeken Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Uzunal, "Ümraniyespor gibi genç, dinamik ve güçlü bir ekiple karşılaşacağımız için mutluyuz. Hedeflerimizden biri olan Türkiye Kupası'na ulaşmak için Ümraniyespor'u da elememiz gerekiyor. İnşallah hak edenin kazanacağı bir müsabaka olur" diye konuştu.

Bordo-mavili ekibin genç bir kadro ile mücadele ettiğine dikkat çeken Uzunal, "Gençlerle mücadele ediyoruz. Takımımızdaki sakatlıklardan dolayı gençlere önem gösterdik. Üstün başarı ve özveri ile oynuyorlar" şeklinde konuştu.

RECEP YOĞURTÇU: "HAFTADA 2 MAÇ BİZİ ZORLUYOR"

Son 16 turunda Fenerbahçe'yi elediklerini ve çeyrek final eşleşmesinde de en iyi mücadelelerini vereceklerini söyleyen Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu, "Eşleşme iki takım için de hayırlı olsun. Bizim için biraz daha zor. 1'inci Lig takımı olduğumuz için kadromuz geniş değil. Kupa ve lige aynı kadro ile devam ediyoruz. Haftada 2 maç bizi zorluyor. Çeyrek finaldeyiz ve Trabzonspor ile karşılaşacağız. En iyi kadromuzla çıkıp maçımızı oynayacağız" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Tuncay Uzunal'ın açıklamaları

- Recep Yoğurtçu'nun açıklamaları