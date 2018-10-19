Trabzonspor, yeni sponsorluk anlaşması imzaladı

Tolga SAĞLAM-Uğur AYDIN/TRABZON, ()

Trabzonspor Kulübü, dijital ödeme sistemi Papara Card ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Medical Park Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine, Papara Card Genel Müdürü İlker Diker, Trabzonsporlu futbolculardan Hasan Batuhan, Zargo Toure, Jose Sosa ve Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra bazı yöneticiler katıldı.

HACISALİHOĞLU: "TRABZONSPOR'A VE KULLANICILARINA FAYDA SAĞLAYACAK"

Burada konuşan bordo-mavili kulübün asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Trabzonspor yine bir ilki başardığını belirterek, "Bunda emeği geçen kulüp personeli arkadaşlarımız var, hepsine teşekkür ediyorum. Umuyorum ki Trabzonspor için bu ilk hadise çok başarılı olacak. Yeni değişen seyirci ve taraftar profiliyle yaş oranının 15 ile 21 arasına isabet etmesi, çoğunluk olarak bu oranda taraftar olması bu kartın kullanımındaki kolaylıkla Trabzonspor'a ve kullanıcına büyük fayda sağlayacaktır. 18 yaşından genç arkadaşlarımızın başka bankalardan kart almaları mümkün değil. Bu kartın özelliğiyle böyle bir imkan var. Trabzonspor yine bir ilki sağlıyor. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"SPONSORLUKLARLA EKONOMİYİ DÜZELTMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Hayrettin Hacısalihoğlu, sponsorlukların ekonomik sorunları çözümlemek için vazgeçilmez olduğunu ifade ederek, "Son 15 yılın futboldaki en önemli hadisesi sportif futboldan endüstriyel futbola geçilmesidir. Bunun da vazgeçilmezi sponsorlukları kulüp bünyesinde toparlamak, bunların gelirleriyle kulübü büyük ölçüde dönüştürmek, ekonomisine yardımcı olmak. Bu anlamda Papara Card da yeni bünyemizde birlikte çalışacağımız bir hadise. Başka birçok sponsorluklarla birlikte kulübün ekonomisini düzeltmeye çalışacağız. Genel sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Bunları çözümlemek için bu yol vazgeçilmez bir hadise. Bunun gibi forma, araç, giyim gibi çeşitli kurumlarla sponsorluk ilişkilerini geliştireceğiz" diye konuştu.

İLKER DİKER: "TÜRKİYE'DE İLK"

Papara Card Genel Müdürü İlker Diker ise yaptığı açıklamada, "Trabzonspor ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğiyle Trabzon'un heyecanlı taraftarına Papara'nın genç ve dinamik enerjisinin olumlu yansıyacağına inanıyor ve her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. TS Papara Card harcamalarından elde edilen gelirlerin tamamı Trabzonspor'a gelir olarak aktarılacak. Bu Türkiye'de bir futbol kulübünün taraftarına ilk kez sunduğu bir hizmettir. Şirketimiz ve Trabzonspor Kulübü'nün 31 Aralık'a kadar enflasyonla mücadele kapsamında aldığı bir karar var. Satın alınan bu kartlar 31 Aralık'a kadar kart bedelleri sahiplerine iade edilecek. Kart ücretleri hiçbir şekilde sahiplerine yansıtılmayacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Trabzonsporlu futbolculardan Hasan Batuhan, Zargo Toure, Jose Sosa ve Abdülkadir Ömür üzerinde Papara yazılı 61 numaralı kulübün yeni sezon formasını imzalayarak İlker Diker'e hediye etti. Daha sonra hep birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından imza töreni sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İmza töreninden görüntüler

-Hayrettin Hacısalihoğlu'nun açıklamaları

-İlker Diker açıklamaları

-Futbolculardan görüntüler

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

