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Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye ağır darbe !

Dün akşam oynanan ve nefesleri kesen maçta iki takımda 1'er puana razı oldu.Ev sahibi Burak ile öne geçerken De Souza 84’de durumu eşitleyen isim oldu.

29 Ocak 2018 Pazartesi 10:35
Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye ağır darbe !

Medical Park Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında iki takım da kontrollü bir futbol sergiledi ve pozisyona girmekte zorlandı. İkinci yarıda tempo yükseldi ve Trabzonspor 58. dakikada Burak Yılmaz ile gole ulaştı. .Karadeniz ekibi 16 maçlık galibiyet hasretini bitirmeye çok yaklaşsa da 84. dakikada keyifler bozuldu. Valbuena'nın kullandığı korner atışında Josef de Souza topu kafayla ağlara gönderdi.

Maçta başka gol olmayınca iki takımda sahadan 1 puanla ayrıldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 33'e yükseltti. Fenerbahçe ise puanını 36 yaptı. .

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