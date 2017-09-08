Trabzonspor'un yıldız ismi Sosa İstanbul'a geldi !

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Jose Sosa'nın transferi için Milan'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Yıldız oyuncu görüşme için İstanbul'a geldi.
Trabzonspor Kulübü, Milan takımında forma giyen Jose Ernesto Sosa'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Milan Kulübünün profesyonel futbolcusu Jose Ernesto Sosa'nın kulübümüze transferi konusunda İtalyan kulübü ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Tecrübeli futbolcunun, İstanbul'a geldi. Daha sonra Trabzon'a gelmesi beklenen Sosa'yla son detayların görüşülmesinin ardından sözleşme imzalanması bekleniyor.