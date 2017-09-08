Galeriler Videolar
İstanbul 28°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
108334
ALTIN
148.631
DOLAR
3.4152
STERLİN
4.5099
EURO
4.1198
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan...
Galatasaray'dan imza şov ! 3 yıldız birden imzaladı
Son Dakika
Galatasaray'dan imza şov ! 3...
Yunan Uzman Staikos: Kütüphane binaları evrensel atmosfer için çok önemli
Yunan Uzman Staikos: Kütüphane binaları...
Adana, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor
Adana, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye...
Fenerbahçe'den son dakika David Silva bombası !
Fenerbahçe'den son dakika David Silva...

Trabzonspor'un yıldız ismi Sosa İstanbul'a geldi !

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama sonrası Jose Sosa görüşmeler için İstanbul'a geldi.Sosa daha önceden Beşiktaş forması da giymişti.

08 Eylül 2017 Cuma 12:15
Trabzonspor'un yıldız ismi Sosa İstanbul'a geldi !

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Jose Sosa'nın transferi için Milan'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Yıldız oyuncu görüşme için İstanbul'a geldi.

Trabzonspor Kulübü, Milan takımında forma giyen Jose Ernesto Sosa'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı. 

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Milan Kulübünün profesyonel futbolcusu Jose Ernesto Sosa'nın kulübümüze transferi konusunda İtalyan kulübü ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli futbolcunun, İstanbul'a geldi. Daha sonra Trabzon'a gelmesi beklenen Sosa'yla son detayların görüşülmesinin ardından sözleşme imzalanması bekleniyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'dan imza şov ! 3 yıldız birden imzaladı
Galatasaray'dan imza şov ! 3 yıldız birden imzaladı
Trabzonspor Volkan Şen ile yeniden anlaştı
Trabzonspor Volkan Şen ile yeniden anlaştı
Arda Turan'ın menajerinden transfer açıklaması Geliyor mu ?
Arda Turan'ın menajerinden transfer açıklaması Geliyor mu ?
Fenerbahçe'den son dakika David Silva bombası !
Fenerbahçe'den son dakika David Silva bombası !
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vincent Janssen İstanbul’da !
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vincent Janssen İstanbul’da !
Galatasaray'ın yeni transferi Gomis'in hayatını kurtarmıştı!
Galatasaray'ın yeni transferi Gomis'in hayatını kurtarmıştı!
Dusko Tosic'ten eşine servet değerinde hediye !
Dusko Tosic'ten eşine servet değerinde hediye !
Beşiktaş, Domagoj Vida ile prensip anlaşmasına vardı !
Beşiktaş, Domagoj Vida ile prensip anlaşmasına vardı !
EuroBasket 2017'de rakibimiz son şampiyon İspanya !
EuroBasket 2017'de rakibimiz son şampiyon İspanya !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim