Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay oldu

Süper Lig'de sezona süper yıldızlarıyla fırtına gibi başlayan Trabzonspor'da işler iyi gitmiyor.Son olarak Süper Lig'in 8.Haftasında evinde Aksihar'a 6-1 yenilerek taraftarlarını adeta çileden çıkartan Trabzonspor'da Ersun Yanal maçtan sonra istifasını vermişti.Dün takımın başına Rıza Çalımbay'ın geçireleceği konuşulurken bugün resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Rıza Çalımbay dün konuyla ilgili olarak "Trabzonspor gibi büyük bir camiada teknik direktörlük yapmayı kim istemez ki. " ifadelerini kullanmıştı.Bugün resmi olarak sözleşme imzalaması beklenen Rıza Çalımbay Trabzon'a gitti.Çalımbay yaptığı açıklamada “Gerçekten hedefi olan bir takıma geldik. İnşallah en iyisini yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.