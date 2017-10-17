Trabzonspor'un yeni hocası Rıza Çalımbay mı oluyor ?

Süper Lig'in 8.Haftasında evinde Aksihar'a 6-1 yenilerek büyük bir şok yaşayan Trabzonspor'da Ersun Yanal istifa etmişti.Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Antalyaspor'dan ayrılan Rıza Çalımbay'ın getirileceği iddia edildi.Yabancı bir teknik adam istemeyen Trabzonspor Yönetimi Süper Ligi ve takımdaki oyuncuları yakından tanıyan bir teknik adamla anlaşmak istiyor.

İddia edilen bilgilere göre Trabzonspor Yönetimi , Rıza Çalımbay ile ilgileniyor.Rıza Çalımbay ise konuyla ilgili olarak "Trabzonspor gibi büyük bir camiada teknik direktörlük yapmayı kim istemez ki. " ifadelerini kullandı.